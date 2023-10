KOMMENTAAR | Ralli MM-sari on kriisis. Aava leidis 2008. aastal WRC autoga sõitmiseks raha, Solberg nüüd ei leia

Ralli MM-sari on kriisis ning seda tunnistavad kõik: sarja omanikud ehk promootor, rahvusvaheline autoliit (FIA), tiimide juhid, sõitjad. Suured ülemused tulevad novembris välja muudatusettepanekutega, kuid need puudutavad üksnes rallide korralduslikku poolt: tahetakse kärpida kiiruskatsete kilomeetreid, laiendada autode hooldamise võimalusi ja muud nipet-näpet. Aga palju see päästab?