Itaalia jalgpallitreener jagas seksinippe: naised peavad voodis kõvasti pingutama

„Võistlushooajal ei tohiks seks kaua kesta ja peab pingutama nii vähe kui võimalik. See tähendab, et tuleb partneri all lesida,“ rääkis Conte Itaalia telesaates Belve.

„Kuna olin jalgpallur, siis mul on hulgaliselt praktilisi kogemusi, mida saan edasi anda. Ma ei arva, et peaks kedagi keelama, vaid soovitan võimalikult vähe pingutada. Mida see siis tähendab? Minimaalne pingutus tähendab seda, et naine peab olema voodis väga aktiivne,“ lisas töötu treener.