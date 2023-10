TRIXS 2023 stardis saab näha ka Soome ja Baltikumi meistreid

„Kutse tulla võistlema TRIXS 2023 võistlusele oli minu jaoks suur üllatus, sest ma ei osanud oodata, et mind kutsutakse koos maailma parimatega sõitma,“ kommenteerib Nurmio. Unibet Arenal ootavad teda ees ekstreemsed rajad, kus suurimad takistused viivad sõitjad 7-8 meetri kõrgusele. „Omamoodi vürtsi lisab kindlasti see, et radadel on takistused palju kõrgemad, kui need, millel ma olen harjunud sõitma. Tuleb lihtsalt hoida külma närvi ja anda endast parim ning püüda takistuste peal püsida,“ nendib Nurmio.