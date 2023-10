Prantsusmaa jalgpallilegend avaldas Palestiinale toetust: Iisrael on juba 75 aastat inimõigusi röövinud

„Palestiinlaste inimõiguste kaitsmine ei tähenda, et olete Hamasi pooldaja. „Vabastage Palestiina“ ütlemine ei tähenda, et olete antisemiit või tahate, et kõik juudid kaoksid,“ sõnas Cantona Instagramis.

„“Vabastage Palestiina“ tähendab palestiinlaste vabastamist Iisraeli okupatsioonist, mis on juba 75 aastat neilt inimõigusi röövinud. „Vabastage Palestiina“ tähendab, et lõpetataks 2,3 miljoni palestiinlase vangistus maailma suurimas vabaõhuvanglas, kusjuures pooled neist on lapsed. „Vabastage palestiina“ tähendab Iisraeli kehtestatud apartheidi lõpetamist. „Vabastage Palestiina tähendab, et palestiinlastele tuleb anda kontroll oma maa infrastruktuuri üle,“ lisas endine jalgpallur.