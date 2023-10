TIPPHETKED | Keila Coolbet alistas koduväljakul tugeva Ogre meeskonna

„Ogre on agressiivne ja jõuline meeskond. Väga oluline on pidurdada nende kiireid rünnakuid ning selle esimeseks tingimuseks on oma kergetest pallikaotustest hoidumine. Lisaks peame olema valmis tõsiseks korvialuseks võitluseks. Teame, et Ogre tuleb Keilasse Liepajas saadud väärt võidu hea emotsiooniga. Meil oli pikk, 11 päeva kestnud mängupaus. See pole kõige mugavam, kuid oleme vahepealsel ajal korralikult treeninud. Esimest korda oleme täisrivistuses. Usun, et vigastusest paranenud meeskonna kapten Denis Krestinin annab meile palju juurde,“ rääkis Keila peatreener Peep Pahv enne kohtumist.