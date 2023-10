Inglismaale kaotanud Itaalia jäi keerulisse seisu, EM-piletit jahtiv Kasahstan kustutas Soome lootused

Teise poolaja alguses haaras Inglismaa eduseisu, kui Bellinghami eeltöö realiseeris väravaks Marcus Rashford. Hoolimata itaallaste pingutustest viigiväravat siiski ei sündinud ning hoopis Kane oli see, kes 77. minutil skoori tegi ja võõrustajatele 3:1 võidu kindlustas.

C-alagrupis hoiab kuus kohtumist pidanud Inglismaa 16 punktiga esikohta. Teine on 13 punktiga Ukraina (7 mängu) ja kolmas 10 punktiga Itaalia (6 mängu). See tähendab, et kui valitsev Euroopa meister peaks omavahelises kohtumises ukrainlastele alla jääma, siis ootaks neid ees play-off.