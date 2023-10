Eesti U21 jalgpallkoondis jäi kaks korda penaltil eksinud Poolale alla 0:5

Mängu teine poolaeg kulges suuresti Poola tähe all. Meeskonna neljanda värava lõi 58. minutil Filip Szymczak, kes pääses hea läbisöödu järel terava nurga alt edukalt löögile. Kohtumise lõppseis vormistati ligi veerand tundi hiljem, kui Mateusz Legowski ja vahetusest sekkunud Tomasz Pienko hea kokkumängu järel pääses viimane vabasse vette ning saatis palli kindlalt võrku.

„Oli teada, et tuleb raske mäng: Poola on tugev võistkond,“ rääkis U21 koondise peatreener Sander Post. „Üllatavalt palju saime palliga mängida. Ma ei ütleks, et olime üleminekutel kaitsesse väga kehvad: vastased olid lihtsalt individuaalselt väga kõrgel tasemel ja jäime sellega hätta. Ka meil oli palju häid rünnakumomente ja oli ka väravavõimalusi, aga ei suutnud täna neid realiseerida.“