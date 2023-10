Tai peatreener eelmise matši 0:8 kaotanud koondise ümbersünnist: mängijad harjusid külmaga

Tai tuli matšile vastu suure kaotuse pealt, sest eelmisel nädalal jäid nad 0:8 alla Gruusiale. „Tahtsime [Eesti vastu] ühekoos võidelda ja seda algusest peale. Võitlesime ja olen väga uhke selle üle, sest meil on noored poisid ja uued näod, kes on koondises särgi kandmise üle uhked. Nad said selle eest väärilise tulemuse,“ sedastas Tai koondise loots Alexandre Pölking.

Nii kaotasid vastased eelmise kohtumise 0:8, aga sellele järgnes 1:1 viik. Pölkingu sõnul oli üks võti ka ilmas, mistap eelmise kohtumise tulemus ei näidanud Tai mängijate tegelikku taset. „Meie jaoks on sellises ilmas mängimine väga keeruline, külmetasime ja vajasime harjumiseks aega. Kuid saime kolm päeva, kus keha harjus külmaga. See on üks põhjus, miks mängisime paremini - mängijate keha harjus jahedaga, lisaks saime selle ilma ja libeda muruga harjuda. Olen väga õnnelik, et poisid tegid sellise esituse ja tulid välja viigiga,“ selgitas ta.