DELFI VIDEO | Eduka hooaja lõpetanud Kristin Tattar saabus koju: nüüd kallistan oma kassi, puhkan ja naudin Eesti ilu ja võlu

„Suurepärane tunne on tagasi Eestis olla. Ma nii väga ootasin seda. Viimased paar nädalat olid väga rasked. Väga tore ja soe oli tõesti tulla siia. See, et inimesed hoolivad ja elavad kaasa, on maagiline,“ sõnas Tattar Delfile antud intervjuus.