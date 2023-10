Jaapani sumomaadlejaid ei lubatud turvakaalutlusel samale lennukile

Lennukompanii töötajad kartsid, et Boeing 737-800 lennukid ei suuda kaalupiirangute tõttu vajalikul hulgal sportlasi vastu võtta. Lisalend võeti plaani, kui Japan Airlinesi esindajad said teada, et lendudele registreeritud sumomaadlejate keskmine kehakaal oli 120 kilogrammi. Tavalennu arvutamisel võetakse aluseks, et üks reisija kaalub 70 kilo. Seetõttu palus lennufirma 27 sumomaadlejal lisalennukiga reisida.