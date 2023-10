Rootslane avalikustas, miks ta jäi Venemaa klubisse: oleksin pidanud maksma hiigeltrahvi

„Igaüks võib minust mõelda, mis talle meeldib. Olin olukorras, kus ma ei tahtnud riskida. Tahtsin hokit mängida ja ma ei teadnud, mis juhtub, kui ma Venemaale tagasi ei lähe,“ lisas rootslane. „Olin meeskonnas, mis võitis kaks korda meistritiitli. See oli minu jaoks oluline asi. Osaliselt sellepärast, et mul on karjääris olnud tagasilööke ja väga tore oli taas võita.“

„Ma arvan, et see on vale, et KHL-i mängijatel takistatakse Rootsi koondises mängimist. Sportlikus mõttes vääriks ma koondisse kuulumist. Ma saan muidugi aru, et see on vastuoluline teema,“ lisas rootslane.