Kalle Rovanperäst ilmus raamat, millest ralliäss midagi ei teadnud

Readme kirjastuse välja antud raamatu on kirjutanud Juha Kanerva, vahendab Soome ajaleht Ilta-Sanomat. Raamat on autoriseerimata, mis tähendab, et selle tegemiseks ei ole Rovanperält luba küsitud ning teda ega tema lähedasi ei ole raamatu jaoks intervjueeritud.

Rovanperä mänedžer Timo Jouhki tunnistas, et noore soomlase jaoks oli sellise raamatu ilmumine suur pettumus.

„Olen Kallega suhelnud ja tean nördimuse määra. Kogu see [raamatu] asi on meile üllatusena tulnud, saime sellest alles veidi aega tagasi teada,“ sõnas Jouhki.

Tema hinnangul ilmub selliseid autoriseerimata teoseid liiga palju. „Neid tehakse ja igaüks võib neid teha, aga kas need põhinevad millelegi muul kui avalikul materjalil?“

„Meie arusaam on, et praeguses [karjääri] etapis on mõttetu kirjutada raamatut. Minu käest küsiti ka aasta tagasi, kas Kallest võiks raamatu teha. Jõudsime järeldusele, et on veel liiga vara,“ rõhutas Jouhki, kelle hoolealusest sai mullu 22-aastaselt kõigi aegade noorim autoralli maailmameister.

Jouhki lisas, et siis oli küsija hoopis teine ​​inimene kui värske raamatu autor Kanerva.

Readme kirjastaja Ari Sahanen ütles, et uut raamatut ei saa käsitleda elulooraamatuna. „See on olnud Juha Kanerva projekt, see on autori enda nägemus. Algne mõte polnud isegi see, et Kalle oleks [raamatu tegemisel] kaasa löönud. Kallet polnud. Neil sporditähtedel pole tänapäeval palju aega. Sarnaseid raamatuid on varemgi tehtud,“ sõnas Sahanen.

Ta lisas: „See raamat räägib palju rallimaailmast. Kalle on muidugi silmapaistvalt esile tõstetud.“

Mida arvate sellest, et Rovanperä ja tema lähedased on raamatust nördinud? „Selle eesmärk ei olnud [ärritada]. Küllap ta märkab ka ise, et raamat pole kuidagi tema vastu. Need raamatud on tehtud spetsiaalselt kõrvalseisja vaatevinklist,“ vastas Sahanen.