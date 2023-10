Üllatusmees võib võtta Ott Tänaku koha

Pärast seda, kui selgus Ott Tänaku taasliitumine Hyundaiga, on hakatud M-Spordiga seostama erinevaid rallisõitjaid. Nüüd on õhku visatud vanameistri Meeke`i nimi.

44-aastane Meeke jäi autoralli MM-sarjas tööta 2019. aasta hooaja järel, kui talle ei pakutud Toyota WRC-meeskonnas uut lepingut. Pärast seda on ta vahel võistelnud väiksematel rallidel, kuid on tegutsenud ka Škoda Motorspordi testisõitjana.

Kui ajakirjanik küsis Meeke’ilt, kas ta oleks valmis liituma M-Spordiga, mis võib oma tiimi vajada kogenud sõitjat, vastas põhjaiirlane: „Miks mitte? Kui Malcolm (Wilson, M-Spordi boss - toim.) seda vajab, siis tal on minu telefoninumber olemas.“

Meeke on MM-sarjas võitnud viis rallit, poodiumile on ta pääsenud 13 korda ja kiiruskatsete võite on tema nimel 94.