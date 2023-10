Ragbi MM-il poolfinalistid selged. Lõunapoolkera domineerib taas

Seni on peetud üheksa ragbi MM-i ning domineerivaks jõuks on ikka olnud lõunapoolkera riigid. Uus-Meremaa (1987, 2011, 2015) ja Lõuna-Aafrika Vabariik (1995, 2007, 2019) on mõlemad võitnud kolm MM-tiitlit. Kaks trofeed on läinud Austraaliale (1991, 1999) ning eurooplaste ainsa tiitli võitis Inglismaa 2003. aastal.