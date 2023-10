BLOGI JA FOTOD | Eesti suutis lõpuks värava lüüa, kuid piirdus Tai vastu viigiga

Otseblogi:

Enne mängu:

32-aastane Eesti koondise ründaja Henri Anier möllab tänavu Hong Kongi kõrgliigas, aga varem esindas ta Tai meistrisarja meeskonda Muangthong United ehk tal on vastaste tasemest pilt ees. Anier tõi päev enne kohtumist välja, et sinisärkide eelis peaks olema füüsilisuses.

„Tuleb väga huvitav mäng, sest Eestisse satub harva nii teistsuguse jalgpallikultuuriga vastaseid. Loodetavasti tuleb huvitav ja võitluslik kohtumine. Nad on lahtise stiiliga, sest kõik tahavad palliga maast mängida. Vastase väljakupoolel on nad väga etteaimamatud - ka keskväljal võtavad nad vastaseid üks ühele ette. Meie tugevuseks on füüsilisus ja võib-olla ka nende kaitsemäng pole kõige organiseeritum, peame seal leidma vabu ruume,“ selgitas ta.