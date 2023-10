TIPPHETKED | Rapla Avis Utilitas teenis Eesti-Läti liigas hooaja teise võidu

Kolmanda veerandi lõpuks juhtis Rapla 65:51 ja seda edu enam käest ei antud.

Raplal on nüüd tabelis kaks võitu ja kolm kaotust.

Rapla on hooaja esimesest neljas kohtumisest teeninud ühe võidu, kui võõral väljakul alistati lisaaja järel 77:75 Ogre. Viimati toimunud mängus tunnistati võõral väljakul Prometei 90:66 paremust.

Läti Ülikoolil on sarnaselt Raplale turniiritabelis üks võit. Kaotatud on neli matši, sealhulgas 48-punktiline allajäämine Kalev/Cramole. Ainus võit teeniti koduväljakul Valmiera Glass Via vastu.