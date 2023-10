TÄNA DELFI TV-s | Uue täiendusega Rapla jahib Läti Ülikooli vastu hooaja teist võitu

Rapla on hooaja esimesest neljas kohtumisest teeninud ühe võidu, kui võõral väljakul alistati lisaaja järel 77:75 Ogre. Viimati toimunud mängus tunnistati võõral väljakul Prometei 90:66 paremust.

Läti Ülikoolil on sarnaselt Raplale turniiritabelis üks võit. Kaotatud on neli matši, sealhulgas 48-punktiline allajäämine Kalev/Cramole. Ainus võit teeniti koduväljakul Valmiera Glass Via vastu.