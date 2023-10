VAATA JA KUULA | „Mehed ei nuta“: Kas Eesti jalgpallikoondiselt nõutakse liiga palju? Mida arvata Madis Mihkelsi rassismiskandaalist?

Saate peateemad:

- Eesti jalgpallikoondise must periood jätkus koduväljakul 0:2 kaotusega Aserbaidžaanile. Kas peatreener Thomas Häberlil on õigus, et fännid ja meedia nõuavad temalt ja meeskonnalt liiga palju? Või oleks tema ülesanne siiski meeskonna mängu parandada, arendada ja oma võimetesse usku süstida?