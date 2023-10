Aivar Pohlak peab tema tagasiastumist nõudvat plakatit demokraatia osaks

Fännide säärane reaktsioon oli seotud Eesti jalgpalliliitu viimastel nädalatel saatnud skandaaliga, mis algas 26. septembril, kui Euroopa alaliit UEFA teatas, et lubab rahvusvahelistele võistlustele tagasi Venemaa U17 koondised - otsus, mida EJL-i president Aivar Pohlak oma esimestes reaktsioonides sugugi hukka ei mõistnud ning mille otsesõnu taunimine võttis EJL-i juhatusel tervikuna aega rohkem kui nädala.

Pohlak andis Soccerneti jalgpalliportaalile antud intervjuus mõista, et ei tee fännide riputatud plakatitest suurt numbrit. „On tähtis, et inimesed saaksid mistahes olukorras oma arvamuse ja hoiaku välja öelda, sest see on demokraatia toimimise esimene eeldus,“ avaldas Pohlak.

Kas Pohlaku arvates on koondis kriisis? „Hindaksin hetkeseisu nii, et alanud on oodatud või isegi kauaoodatud loomulik põlvkondade vahetus ehk siis kahetuhandetatel sündinud mängijad hakkavad ilma seda protsessi vägisi või kunstlikult nügimata võtma endale koondises arvestatavaid rolle,“ analüüsis EJL-i president.

Juba täna õhtul seisab Eesti koondisel ees järgmine kohtumine, kui 19.00 võõrustatakse maavõistlusmängu Tai rahvuskoondist. Milliste mõtetega Pohlak mängule vastu vaatab? „Ootan huviga homset mängu ja seda just nurga alt, et millised mängijad saavad mänguaega ning kui palju ja milline on kellegi mõju mängule. Suuremaid järeldusi koondiste hetkeolukorra kohta teeme nagu alati jalgpalliliidus koondiste eest vastutavate isikutega detsembrikuus toimuval aastat kokkuvõtval koosolekul,“ lisas Pohlak.