Tänavu Rally1 klassis debüteerinud sõitja kiitis M-Spordi masinat. „Sellega sõitmine oli uskumatu kogemus“

See oli Hellerile esmakordne kogemus võistelda Rally1 masinaga. Varasemalt oli Tšiili piloot osalenud MM-sarjas Rally2 auto roolis.

Heller vihjas, et järgmisel hooajal soovib ta Rally1 masinaga veelgi rohkem sõidutunde ja kilomeetreid koguda. „Minu kodumaal toimunud etapp oli midagi uskumatut ja me tahame seda uuesti teha. Tahame taas Tšiilis stardis olla, aga järgmine kord soovime olla paremini valmis ja osaleda enne rallit rohkematel võistlustel,“ plaanis Heller.

Enne Tšiili MM-rallit oli Heller sõitnud M-Spordi masinaga vaid ühe lühikese katse. „See polnud kerge. Üks on kindel: kui me siia tagasi tuleme, siis teeme seda sama meeskonna ja samade meestega. Meie suhted M-Spordiga on väga head,“ lisas Heller.