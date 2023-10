Endine Prantsusmaa imelaps on vaimses augus. „See mees on täielik nali“

Sotsiaalmeedias levivast videost on näha, kuidas Paire lõi palli mitmel korral tahtlikult võrku ja auti.

Pärast matši avaldas Paire Instagramis postituse, kus selgitas toimuvat veidi lähemalt. „Ajad on praegu veidi keerulised. Ma ei tunne end tennisväljakule astudes hästi. See teeb haiget ning minu ülesanne on leida viis, kuidas seda uuesti nautida,“ kirjutas Paire.