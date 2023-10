Rapla sõlmis lepingu huvitava CV-ga USA ääremängijaga

„Maliki karjäär ei ole seni kõige siledamat rada pidi liikunud. Liigad, kus ta on mänginud, kinnitavad, et tegemist on talendika mängijaga ja me väga loodame, et Rapla on see koht, kus ta oma potentsiaali täies mahus realiseerida suudab. Vajasime meeskonda pikkust juurde, loodame, et sellel lisandus ka loodetust rohkem mitmekülgsust,“ rääkis Rapla korvpallitiimi juht Jaak Karp.