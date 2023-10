Max Verstappen esitas ootamatu palve: ma loodan, et Ferrari president helistab mulle

Nimelt rääkis Verstappen Gazzetta dello Sportile, et soovib luua autokollektsiooni, kuhu kuuluksid nii kõik Red Bulli vormelid, millega ta on maailmameistriks tulnud kui ka Ferrari F2004, millega Micheal Schumacher võitis oma viimase MM-tiitli.

„Ma tahaksin, et mu garaažis oleksid kõik autod, millega olen MM-tiitli võitnud. Lisaks sellele võiks seal olla ka Schumacheri F2004, mis on võrratu auto. Aga ma ei tea, kuidas seda osta. See on üleskutse John Elkannile. Ma tõesti loodan, et ta loeb seda intervjuud ja võib-olla helistab mulle,“ naljatles Verstappen.