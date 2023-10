Tormis Laine: MK-sarjas tasub startida ainult siis, kui on realistlik võimalus 30 sekka pääseda

Ajal, kui Eestimaal korjatakse viimaseid seeni ja oodatakse esimest lund, on mäesuusataja Tormis Laine juba talves ja rügab Austrias Pitztali liustikul trenni teha. „3400 meetrit on kõrgeim koht, kus harjutame. Annab tunda, kui rajad on pikad, finišis on hapnik otsas,“ rääkis Laine, kuid ei kurtnud. „Vastupidavus, mis pole mul kunagi probleemiks olnud, arenes suvega edasi. Raja lõpus suudan ikka veel kõvasti sõita.“