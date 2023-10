Eesti sai juurde neli uut kodukoha korvpalliväljakut

“Vaatamata sellele, et korvpall on Eestis üks armastatumaid spordialasid ja meil on üle tuhande korvpalliväljaku, on paljud neist üsna kehvas seisus ja seda eriti maapiirkondades,“ nentis Eesti Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi. “Liikumisharjumus ja spordiarmastus kujunevad teatavasti noores eas ja tänaseks ametlik olümpiaala 3×3 korvpall on välja kasvanud just nimelt suvisest tänavakorvpallist. Heade tingimustega mänguplatside lisandumine sillutab teed uutele profimängijatele,“ rõhutab Keio Kuhi avalikke sportimisvõimaluste kättesaadvuse olulisust nii harrastus- kui ka profispordi edendamisel.