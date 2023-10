Koondise peatreener Häberli sõprusmängu eel: tahan näha karistusalas konkreetsust

„Aserbaidžaaniga mängus leidsime vastase kastis kaaslasi, see oli eelmistes matšides meie poolt üsna kehv. Meil oli kastis kolm või neli värava löömise võimalust, kus tsenderdus jõudis soovitud kohta. Aga me peame sellistes olukordades skoorima, sest vastasel juhul me kaotame mänge. Loomulikult peame paremini rütmi muutma ja ründama edukamalt vabu tsoone. Mängudes Rootsi, Belgia või Austriaga polnud see lihtne, sest nad surusid väga kõrgelt. Asebaidžaaniga oli meil võimalus palliga mängida, esituses oli positiivset ja häid asju. Tulemuse osas mitte,“ rääkis šveitslane pressikonverentsil.