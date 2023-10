Kõva sõna: Kristian Kullamäe valiti Hispaanias nädala mängijaks

Kullamäe tegi suurepärase mängu laupäeva õhtul, kui aitas oma koduklubi Bilbao Basketi 94:93 võidule Artur Konontšuki leivaisa Granada vastu. Eestlane teenis mänguaega 25 minutit ning tabas kahepunktiviskeid üheksast seitse, kolmepunktiviskeid kaheksast viis ja kõik neli vabaviset. Veel kogunes Kullamäe arvele neli lauapalli ja üks resultatiivne sööt. Tema takistamisel tegid vastased kolm viga.

Kullamäe ise tunnistas eduka kohtumise järel, et see oli kahtlemata tema elu parim mäng.

“See nädalavahetus on olnud minu jaoks väga eriline. Tegin elu mängu ja ma olen väga õnnelik. Tahaksin iga kord sellist mängu näidata, kuid see on võimatu,“ lausus Kullamäe Hispaania meediale.

Eesti koondislane ütles, et tundis end platsile minnes täiesti tavaliselt, kuid sai peagi aru, et täna tuleb eriline õhtu. Ta viskas teisel veerandil vähem kui kaheksa ja poole minutiga 19 punkti.

“Läksin väljakule nagu alati, et anda endast parim. Tahan meeskonda aidata. Seda [õnnestumist] on väga raske selgitada. See on väga hea tunne, kui sa arvad, et suudad iga viske tabada.“

24-aastane Kullamäe sai alles pärast mängu teada, et jäi klubi punktirekordist vaid ühe silma kaugusele. Axel Bouteille`i nimele kuuluv tippmark on 34 punkti.

Kui Kullamäe oleks seda varem teadnud, kas ta üritanuks seda üle lüüa? „Ma arvan, et 33 on juba hea number, ma olen õnnelik,“ vastas Kullamäe muigamisi.

Eestlane lisas, et ei vaadanud pühapäevaseid meistriliiga mänge sellise pilguga, et kas keegi suudab tema punktiskoori üle teha ja tema eest vooru parima mängija tiitli napsata.

„Ma vaatan mänge alati, aga minu jaoks polnud see kõige tähtsam. Kõige tähtsam on, et meie meeskond võidab,“ kinnitas Kullamäe, kiites ühtlasi oma koduklubi innukaid fänne: „Meil on väga hea fännibaas. Mulle tõesti väga meeldib nende ees mängida.“