Elfyn Evans pole tiitlilootust maha matnud: unistada pole ju keelatud

„See on veel lahtine,“ ütles Evans, vahendab Prantsusmaa portaal AutoHebdo. „Ilmselgelt teeme edaspidi kõik endast oleneva. Tšiili ralli valmistas ausalt öeldes veidi pettumuse, sest lootsime kolmandast kohast paremat. Süüdistan ennast natuke selles, et ei saanud rehvidega paremini hakkama, kuid see on osa pidevast õppimisest.“