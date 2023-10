Meedia: Saudi Araabiasse metsiku raha järele siirdunud jalgpallitähed „vihkavad seal iga minutit“

Jalgpalluritele makstakse seal üüratuid summasid. Hinnatud jalgpalliajakirjaniku Fabrizio Romano kirjutas X-is (varem Twitter), et näiteks brasiillane Neymar teenib Al Hilali klubis igas kuus koguni 11,4 miljonit eurot. Romano sõnul võib see summa erinevate lepingu klauslite tõttu isegi kasvada.

Seega kasseerivad mängijad Saudi Araabias metsikuid summasid, ent nüüd kostab sealt ka nurinat. Briti ajaleht The Sun teatab, et paljud mängijad ja treenerid kahetsevad oma otsust ning soovivad Lähis-Ida riigist lahkuda. Mõned mängijad „vihkavad Saudi Araabias iga minutit“, kirjutab tabloidleht oma allikatele tuginedes.

Üheks rahulolematuse põhjuseks on tagasihoidlik publikuhuvi. Ligi 36 miljoni elanikuga Saudi Araabias jääb jalgpalli meistriliiga mängude keskmine publikunumber alla 5000.

Ajaleht rõhutab, et kuna mitmed tippmängijad ja treenerid on sõlminud kaheaastase lepingu, on neil enne lepingu lõppemist väga keeruline lahkuda.