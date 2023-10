Eesti noored kaotasid „loomade jalgpallis“ Bulgaariale

„Mängu võib nii heas kui halvas mõttes nimetada loomade jalgpalliks: mängisime kitsa ja mitte kõige parema murukattega väljaku peal ning mäng oli Bulgaaria stiilist tulenevalt ülimalt võitluslik. Oli teada, et tuleb palju jõulisi duelle ja võitluseid teiste pallide eest ning jalgpalli oli selle kõige võrra vähem. Selline mäng sobis täna Bulgaariale paremini, aga meie poistele ei saa midagi ette heita - panime nii tugevasti vastu kui saime,“ vahendab Eesti jalgpalliliit Indermitte sõnu.

Horvaatias toimuval sõprusturniiril on Eesti ühe mängu juba pidanud: võõrustajariigi eakaaslastega lepiti 2:2 viiki. Samal päeval jäi Bulgaaria 0:4 alla Kreekale, kes mängis eile 1:1 viiki Horvaatiaga. Viimases mängus, 17. oktoobril, on Eesti vastaseks just Kreeka. „