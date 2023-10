PEEP PAHVI TREENERI PÄEVIK | Rasked valikud: kas sõita Lätti päev varem või minna mängule otse bussist?

Vähemalt kahe sihtkoha puhul ei tohiks arutelu tekkidagi, kuid näiteks Riias toimuvatel mängudel on oma plusse ja miinuseid mõlemal variandil. Võtame kõigepealt kaugemad otsad. Mõeldamatu oleks loksuda buss pea viissada kilomeetrit ja ajaliselt üle kuue tunni ning uskuda, et pärast seda on võimalik mängida oma parimal tasemel. Täpselt sellist reisi tähendab Keilast Ventspilsi sõitmine. Liepaja on veel pisut kaugemal ja sõidu aeg veidi pikem.