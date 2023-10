ANALÜÜS | Zahovaiko koondise kaotusest: me ei julge vastase pressingut üle mängida. Ka olukorras, kus kõik eeldused on olemas

Eesti jalgpallurite septembrikuine koondiseaken on kõigil värskelt meeles. Täielik ebaõnnestumine (0:5 kaotus Rootsile ja Belgiale) ja häbiväärselt jõuetu allajäämine tolles aknas andis siiski usku, et koondis paneb end uuesti maksma aseritega mängides. Tuhast tõusmist uskusin ka mina, sest meie koondis on samal tasemel, mis Aserbaidžaan. Seda tõestavad nii alagrupi tabeliseis kui ka FIFA edetabel, kus paikneme üksteisele lähedal.

Võis eeldada, et meil on head šansid korralik tulemus saavutada. Võõrsil saadud 1:1 viik andis lootust. Lisamotiveerijana õrritasid avalik surve, spordimehelik au ja uhkus. Need on piisavad argumendid, mis mõjuvad efektiivse kütusena, ja ärgem unustagem koduväljaku eelist. See on hindamatu trump.