TÄNA DELFI TV-s | Viimsile sõidab külla Ventspils

Viimsi on alustanud hooaega ühe võidu ja nelja kaotusega. Tabelis annab see neile praegu viimase ehk 16. koha. Korvide vahe on Viimsi meeskonnal -119. Ventspilsi hooaeg ei ole samuti kõige ladusamalt alanud ning seni on kirjas üks võit ja kaks kaotust. Tabelis paiknetakse sellega 12. positsioonil.