Viljandi HC ja Põlva Serviti kaotasid eurosarjas

Viljandi vs MRK Krka

“Tänane mäng läks teise poolaja nahka. Esimesel perioodil suutsime sloveenlastele korralikku vastupanu osutada, kuid siis jäime nii kaitse kui rünnaku poolel hätta. Krka ridades olid tugevad 1-1 mehed ja me ei saanud neist korralikult mööda. Nad suutsid meie mängu ära rikkuda. See tiim, kes rohkem üheksa meetri karistusi tekitab, see tavaliselt peale jääb. Kokkuvõttes on tegemist tegelikult mängitava vastastega, kuid meil oleks enesekindlust juurde vaja. Lõpus kuidagi unustasime ära, et eurosari kestab 120 minutit,“ olid Viljandi mängumehe, Kristo Voika, esimesed emotsioonid pärast mängu