VIDEO | Ukse avamisega hätta jäänud UFC täht jättis endast maha klaasipuru

Internetti jõudnud turvakaamerate videote peale on paljud arvanud, et tegemist on lavastusega, kuid seniste teadete kohaselt lõhkuski Ngannou kogemata ukse. Praeguseks vabavõitlussarjast UFC-st lahkunud Ngannou soovib uues eluetapis õnne proovida poksiringis. UFC-s suutis ta tõusta raskekaalu tšempioniks ning tema nimel on ka läbi aegade kõige tugevam löök. Nüüd sai tema üleloomulikku jõudu tunda klaasuks.