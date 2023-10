Toyota testis oma uut ralliautot Eestis

Eestis testis Toyota uut masinat Tšehhi rallisõitja Erik Cais, kes on rohkem tuntud ralli EM-etappidelt. Testimine viidi seejuures läbi asfaltteedel.

Rallit.fi kirjutab, et Caisi testisõit võib tähendada, et ka tšehh hakkab uuel hooajal sõitma just Toyota GR Yaris Rally2 autoga.

Toyota järgmisel hooajal oma meeskonda WRC2 klassis välja ei pane, vaid hakkab autosid müüma ja rentima.

Toyota tiimijuht Jari-Matti Latvala on juba jõudnud nentida, et meeskond tahab Rally2 auto anda neile sõitjatele, kellel on reaalne võimalus võitmiseks. Selline strateegia on iseenesest loomulik, sest edu oleks parim võimalik reklaam uuele autole.

24-aastane Cais on viimastel hooaegadel sõitnud peamiselt EM-sarjas Rally2 autoga, kuid tänavu on ta kaasa löönud ka MM-rallidel. Siiani on ta kihutanud Škoda Fabia Rally2-ga, millega ta läheb starti ka oktoobri lõpus toimuval Kesk-Euroopa rallil.

Toyota Rally2 masinaga on varem seostatud ka soomlast Roope Korhoneni, kes võitis sel hooajal WRC3 klassis Soome meistritiitli.