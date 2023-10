Latvala: Tänaku liitumine muudab Hyundai tõeliselt tugevaks

Latvala tunnistas Rallit.fi-le, et aimas Tänaku taasliitumist Hyundaiga ette.

„Juba varem oli õhus märke, nii et teadsin, et see juhtub. See tähendab, et järgmiseks hooajaks muutub Hyundai tugevamaks. Nad saavad olema tõeliselt tugevad,“ sõnas Latvala.

„Ilmselt on neil [Hyundail] neli sõitjat. See paneb meile lisasurve peale, nii et kui tahame meistritiitlit võita, peame suutma järgmisel hooajal hästi esineda.“

Toyota timijuht kinnitas taas, et tahaks jätkata samade sõitjatega - Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Sebastien Ogier ja Takamoto Katsuta -, kuid ühtegi lepingut veel allkirjastatud ei ole.

„Meie osas on olukord selline, mida olen juba varem kõva häälega välja öelnud, et tahaks samade sõitjatega jätkata. Olukord paistab hea, kuigi alla ei ole veel midagi kirjutatud. Suurimad küsimärgid on Fordi suunal, mis seal hakkab saama,“ lisas Latvala.

Tõenäoliselt keskendub M-Sport Ford pärast Tänaku lahkumist taas noorematele sõitjatele.

Autoralli MM-sari jätkub oktoobri lõpus uue Kesk-Euroopa etapiga.