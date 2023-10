Kaamos jätkab Eesti korvpalli karikavõistluste nimisponsorina

„Korvpalli karikavõistlused on vaieldamatult üks suurima osalejate arvuga sporditurniir, mispärast on meil siiras rõõm panustada Eesti läbi aegade ühe populaarsema spordiala arengusse,“ kommenteeris koostööd Kaamose turunduse ja kommunikatsioonijuht Tambet Asi.

BC Kalev/Cramo tegevjuhi Ramo Kaski sõnul on Cramo meeskonna jaoks tegemist tähtsa tiitlivõistlusega ning eesmärk on ka sel aastal tiitlit kaitsta. Positiivse muudatusena tõi ta esile turniiride formaadimuutuse, mis annab eelduse, et karikavõistluste finaalpäevadel on saalides täismaja.