Karl Jakob Hein: fännidel on õigus meie peale pahurad olla

Heina selja taha löödi esimene pall peaga juba 9. minutil, kui umbes seitsme meetri peal jäi täiesti vabaks Toral Bayramov. Kuigi kordust vaadates võis jääda mulje, et teda katma pidanud, kuid vastasest liiga kaugel seisnud Artur Pikk takistas löögi hetkel natuke Heina vaatevälja, siis puurivahi enda sõnul see nii ei olnud.

Teise palli pidi Hein võrgust noppima avapoolaja kolmanda üleminuti penalti järel. „Ma isegi ei tea, mis seal penalti tekitanud olukorras juhtus... Esimese värava puhul kaotasime lihtsalt palli. Sellisel rahvusvahelisel tasemel karistatakse need momendid kiirelt ära, neil on selleks piisavalt kvaliteeti,“ lisas Hein.

Koondise peatreenerilt Thomas Häberlilt küsiti pressikonverentsil, kas meeskond on kriisis, mille peale šveitslane meedia kallal pisut tõreles, väites, et avalikkuse ootused ja reaalsus ei käi kokku ning fännid ei austa tugevaid vastasvõistkondi.

Hein ütles samasisulisele küsimusele vastates: „Neli mängu ilma võiduta on jalgpallis päris palju. Kindlasti pole meil praegu hea seeria käimas. Meile on löödud palju väravaid. Eks me alati proovime teha õiget asja, aga paratamatult on vastasvõistkonnad meid individuaalse kvaliteedi poolest tugevamad. See tähendab, et peame hakkama võistkondlikult paremini mängima.“