Mattias Käit: kui me nii mängime, ei saagi loota, et fännid meile plaksutaks

„Kui ma vaid oskaks öelda...“ vangutas Käit küsimuse peale „mis võistkonnaga juhtus?“ pead. „Aserbaidžaanis mängitud esimene poolaeg oli okei, aga alates teisest poolajast siinani... Ei tea, mis toimub. Ei tea, miks kodumängud alati sellise valemi järgi lähevad, et meil võtab esimesel poolajal aega, et üles ärgata. Teise poolaja mängime kodus väga okeilt. Täna samamoodi. Näha oli, et olime teisel poolajal rohkem hingestatud ja julgesime ka palliga mängida. Miks me esimesel poolajal ei julge või ei taha seda teha? Sõnadest jääb puudu, kui aus olla.“