TÄNA DELFI TV-s | Pärnu Sadam võtab koduhallis vastu Valmiera meeskonna

Pärnu abitreeneri Martin Müürsepa mängueelne kommentaar: “Meile tuleb vastu Eesti-Läti liiga üks kogenum tagapaar: Elksnis ja Kaufmanis. Kui Kaufmanis on meie Robi (Robert Valge) sarnane mängumees, siis Elksnis otsib ja teeb väljakul teisi mehi paremaks. Selle kinnituseks on mehel kogutud 30 resultatiivset söötu seni peetud nelja mänguga. Muidugi heal päeval paneb mees ka ise kontserti püsti, nagu me kogesime Valmieras peetud kontrollmängus. Lisaks neile kahele on Valmiera tagaliinis kiirus ja teravust loomas Sean Seneca Knight, kelle keskmine punktisaak on 21,5 punkti mängust.“