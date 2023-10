Kas Eesti koondis on kriisis? Häberli: selline must-valge käsitlus on päris tüütu

„Mis ma pean ütlema? Ma arvan, et ootused ja reaalsus ei ole tasakaalus,“ vastas Häberli küsimusele, mis tunne on kuulda peale avapoolaega ja mängu lõppu oma fännidelt väljavilistamist. „See näitab, et me ei austa vastast, et me ei austa meeskondi nagu Rootsi, Austria ja Aserbaidžaan. Ma tänan muidugi kõiki fänne, kes staadionile tulid. Me töötame kõvasti. Ma nägin, et mehed võitlesid lõpuni, aga me peame arvestama, kust me tuleme. Peame sellega leppima ja olema alandlikud. Nad võivad vilistada, aga me teeme oma tööd edasi. Meil on oma lugu jutustada. Et meil läheb sel aastal raskeks, oli grupile peale vaadates juba ette teada.“