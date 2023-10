OTSE DELFI TV-s | Tartu Ülikool võõrustab Läti tippklubi Riia VEFi

Tartu Ülikool Maks & Moorits abitreeneri Olari Naritsa kommetaar: „VEF on VEF ja kui tahame nende vastu võiduvõimalust, siis peame tegema väga keskendunud ja kvaliteetse mängu. VEFil on olnud koosseisuga hooaja alguses probleeme ja praegugi ei ole veel teada, mis mehed neil laupäeval mängivad. Aga selge on see, et nimekirjas on kõik klassiga mängijad ja isegi kui üks-kaks meest on puudu, siis on tegemist meie jaoks korraliku pähkliga. Sellegipoolest - me mängime oma saalis, oma publiku ees ja loodetavasti innustab see kõiki endast parimat andma. Esimeses kahes mängus on publiku tugi väga tuntav olnud ja usutavasti tuleb ka laupäeva õhtul palju inimesi mängule kaasa elama.“