Baskonia on raskuste kiuste konkurentsis. Kas Kotsar hakkab rohkem palli saama või ongi tema roll tagasihoidlikum?

Eelmise hooaja üks valusamaid kaotusi tuli just Berliinis, kus jaanuari alguses jäädi Albale ühe punktiga alla. Nüüd mängiti küll edu maha, aga lõpuks suudeti tulemusega 91:86 peale jääda. Euroliiga eeldatavate autsaidete Alba ja Villeurbanne’i Asveli alistamine on tänavu kohustuslik igale tiimile, vahet pole, kas kodus või võõrsil.