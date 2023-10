Palestiinale toetust avaldanud olümpiavõitjat karistati võistluskeeluga

Skandaali puhkedes Halmurzajev eemaldas oma postitused, kuid võistluskeelust see teda ei päästnud. Karistuse määras Venemaa judoliit.

Rahvusvaheline judoföderatsioon on ka varem Iisraeli kaitseks karme seisukohti võtnud. 2019. aastal peatasid nad neljaks aastaks Iraani judoföderatsiooni liikmelisuse, kuna riigi valitsus andis Saeid Mollaeile korralduse Tokyo maailmameistrivõistlustelt loobuda, et vältida kohtumist mõne Iisraeli sportlasega.

Halmurzajev tuli olümpiavõitjaks Rios (2016) kuni 81 kg kaalukategoorias. Lisaks on ta kroonitud Euroopa meistriks (2016) ja võitnud maailmameistrivõistlustelt pronksmedali (2017). Pärast Venemaa agressioonisõja algust Ukrainas on Halmurzajev võistelnud neutraalse lipu all.