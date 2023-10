Rallibossil on Rovanperäle erisoov: see variant oleks mulle isiklikult parim

Hooaja viimane ralli on kõigile sõitjatele täiesti uus võistlus. Kesk-Euroopa etapil sõidetakse kiiruskatsed Tšehhi, Saksamaa ja Austria asfaltteedel.

Võistlusdirektor Dinzingeril on lisaks sellele, et ralli õnnestuks, veel üks erisoov, mis on seotud Rovanperäga. „Meie rallil võidakse kroonida maailmameister. See variant oleks minu jaoks isiklikult parim,“ sõnas Dinzinger, vahendab Rallit.fi.

Dinzingeri soov võib vabalt täituda, sest Rovanperäl on enne Kesk-Euroopa etappi MM-sarjas oma meeskonnakaaslase Elfyn Evansi ees 31-punktine edu. Kui Rovanperä edu jääb ralli lõpuks 30 punkti või rohkem, kroonitaksegi soomlane maailmameistriks juba enne Jaapani etappi.

Dinzinger usub, et nende jõuproov kujuneb põnevaks, sest tingimused võivad olla igal võistluspäevadel vägagi erinevad.

„Võistlus saab olema suur väljakutse meeskondadele ja sõitjatele, sest tegelikult pole ükski sõitjatest varem nendel lõikudel sõitnud. Tingimused on kõigis kolmes riigis erinevad. Oma katsumuse võib pakkuda ka ilm: oktoobri lõpus võib olla märg ning puudelt langenud lehed võivad teeolud libedaks muuta,“ sõnas Dinzinger.

Võistluse keskus asub Saksamaal Passau linnas. Esimesed kaheksa kiiruskatset sõidetakse Tšehhis. Kahel viimasel päeval võisteldakse mõlemal pool Saksamaa ja Austria vahelist piiri.

„Oleme uhked, et saame oma imelisi maastikke maailmale näidata. Pole juhus, et see on populaarne puhkusekoht,“ lisas Dinzinger.

Kesk-Euroopa ralli peetakse 26.-29. oktoobrini.