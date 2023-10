Eesti maastikusõitjad saavutasid Rumeenias kolmikvõidu. „Rada nõudis mõistusega sõitmist“

Mere tõi välja sõidu mägedes, kus vintsi abil tuli võtta nii tõuse, kui kasutada selle abi ka laskumistel. „Eelviimane päev näiteks algas kohe 800 meetrise tõusuga. Nõlvad on järsud ja kivised, neil on lihtne eksida. Mägedes navigeerimine on samuti väga keeruline, GPS-i ühendus lünklik, sõidujälgi palju, kohti, kus valesti sõita arvukalt. Kindlasti oli kasu, et sõitsin koos rumeenlasest kaardilugejaga, kes tunneb kohalike olusid ja maastiku eripärasid.“