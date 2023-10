Ketside ja kaabuga starti ehk kuidas trial Eestis alguse sai

„Lisaks nägid Vasalemma „Kalevi“ mootorisportlased eesotsas Padise Paemurdude peamehaaniku Lembit Lahi ja Endel Sulepiga ajakirja „Illustrierte Motosport“ ühes numbris triali kohta juba täpsemat infot ja siis oli otsus kindel. Nad pöördusid Saksa DV Motoföderatsiooni poole, et saada täpsemalt teada võistlusreeglite ja nõuete kohta võistluste korraldamiseks. Need nad ka said ja need tõlgiti Eesti keelde. See oli 1962. aasta Jaanipäeval, kui Vasalemma „Kalevi“ äsja loodud motosektsioon korraldas demonstratsioonvõistluse. Üritus meeldis ja 1963. aastast pandi alus traditsioonilisele „Vasalemma traielile“. 15.septembril 1963. aastal toimus Vasalemmas esimene ametlik trialivõistlus Eestis ja kogu Noukogude Liidus. Eesti NSV Motoföderatsioon kiitis ürituse heaks ja 1964. aastal kinnitati võistlusmäärused. Samal aastal toimusid ka esimesed Eesti meistrivõistlused,“ lisab Karuauk.