Lõiv teenis Kreekas kaks olulist võitu: pidin ennast olümpiapunktide pärast kokku võtma

„Üsna veider on sellise väsimusega sõita. Laskumistel pilt peaaegu seisab ja endalgi on kummaline, kui kõik möödub aegluubis,“ jätkas Lõiv. „Samas rada on tehniliselt lihtne ja saab isegi nautida. Siin on üsna sarnane pinnas, maastik ja ilm nagu Hispaanias harjunud olen, seega on väga kodune tunne. Nii esimesel kui teisel päeval läksin sõitu juhtima kohe alguses ja lihtsalt hoidsin enda tempot. Vahe tagumiste tüdrukutega aina kasvas ja kasvas. Seega sain viimase ehk kuuenda ringi juba natuke kergemalt võtta.“