Eesti kurlingu segapaar alustas Kanadas kõrgetasemelist võistlust võidukalt

Mixed Doubles Superseries on kuuest etapist koosnev võistlus, millest on kutsutud osa võtma parimad segapaariskurlingu võistkonnad Euroopast ja Põhja-Ameerikast. Võistluse teine etapp Super Series Chilliwack toimub Kanada linnas Carleton Place.



“Sel aastal on osalemas väga korralik tiimide nimistu ning tase vähemalt sama tugev kui maailmameistrivõistlustel,“ kommenteeris Eesti kurlingumängija Harri Lill.



Eesti kurlingupaari esimeseks vastaseks oli Kanada kurlingupaar Zheng ja Pietrangelo, kelle üle saavutati puhas võit tulemusega 0:11. Teises ringis kohtuvad Kaldvee ja Lill Korea kurlingupaariga Lee ja Lim.



Turniiril võisteldakse neljas alagrupis, Kaldvee ja Lill võistlevad A alagrupis, kus vastasteks on Kanada, Lõuna-Korea ja Austraalia kurlingupaarid. Alagrupis mängitakse kokku viis mängu ning etapi võitjad selguvad pühapäeval, 15. oktoobril.



Mixed Doubles Superseries esimene etapp toimus möödunud nädalal Kanada linnas Sherwood Park, Eesti kurlingupaar saavutas oma alagrupis kolm võitu, kuid kohamängudele edasi ei pääsenud.



Grand Slami turniiril Mixed Doubles Superseries on sellel hooajal kuus kvalifikatsioonivõistlust ning parimad võistkonnad pääsevad finaalvõistlusesse Kanadas, Brantfordis. Eesti kurlingupaar võtab osa neljast kvalifikatsiooniturniirist. Kõik võistluse etapid toimuvad Kanadas.



Möödunud aastal tulid Kaldvee ja Lill Grand Slami turniiri võitjateks, alistades finaalis maailma esinumbri Šveitsi kurlingupaari Perret ja Rios.



Eesti meistrid segapaaris kurlingus Marie Kaldvee ja Harri Lill asuvad hetkeseisuga maailma segapaaride edetabelis 2. kohal. Kurlingupaari hooaja eesmärk on jõuda segapaaride maailmameistrivõistlustele, kuid Eesti esindus MMil selgub pärast Eesti meistrivõistlusi.